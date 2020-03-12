Bakım personeline hizmet içi eğitim programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakım personeline hizmet içi eğitim programı - Son Dakika

Bakım personeline hizmet içi eğitim programı

6 saat önce

Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yatılı kuruluşlarda görev yapan bakım personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

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Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yatılı kuruluşlarda görev yapan bakım personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Yatılı kurumlarda bakım elemanı olarak görev yapan kişilere 2 gün boyunca 10 farklı alanda eğitim verildi.


AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada hizmet içi eğitimlerin önemine değinerek, çalışanların niteliklerinin artması konusundaki çalışmaların devam edeceğini söyledi.


Bakım elemanlarının zor ve kutsal bir görevi icra ettiklerini belirten İlbaş, personelin kişisel gelişimini önemsediklerini kaydetti.


Mesleki becerilerin artırılması konusunda araştırma ve okumanın önemine değinen İlbaş "Kurum personellimizin mesleki becerilerini artırmak ve kişisel gelişimlerine katıda bulunmak amacıyla hizmet içi eğitimi önemsiyoruz. Kurumumuzda eğitimlere katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür ediyorum " dedi.


Konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlilerinden Esra Bayrakçeken vücut mekaniği, ve hastaya pozisyon verme, Doç. Dr. Ayşe Gürol Palyatif Bakım Nedir?, Palyatif Bakım Hastasının fiziksel gereksinimleri, Öğretim Görevlisi Elif Kant, Yara, Yatak Yarası ve Bakım, Öğretim Görevlisi Serap Buztepe, Yaşlı, Engelli İstismarı ve İhmali, Öğretim Görevlisi Seval Uslu, ilk yardım, Dr. Öğretim Üyesi Meltem Oral Sağlıkta Psikososyal Model, Dr Öğretim Üyesi Meltem Oral ve Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Karakurt yaşlılarda görülen psikiyatrik rahatsızlıklar, Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Karakurt Yaşlılarda iletişim, Dr. Öğretim Üyesi Meltem Oral stres yönetimi, Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Karakurt öfke yönetimi konularında eğitim verdi. - ERZURUM

Karakurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
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