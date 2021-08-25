BAKIM SONRASI TESTE ÇIKARILAN OTOBÜS FRENİ BOŞALINCA 7 ARACA ÇARPTI - Son Dakika

BAKIM SONRASI TESTE ÇIKARILAN OTOBÜS FRENİ BOŞALINCA 7 ARACA ÇARPTI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bakımı tamamlanıp, test sürüşüne çıkarılan otobüsün freninin boşalması sonucu 7 araca çarparak durabildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bakımı tamamlanıp, test sürüşüne çıkarılan otobüsün freninin boşalması sonucu 7 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi taşımacılığında kullanılan 59 EG 866 plakalı otobüs, arıza yapınca yetkili servise bırakıldı. Araçta yapılan bakım ve tamir sonrasında servis ustası Fuat T., otobüsü denemek için test sürüşüne çıktı. Sürücü bir süre sonra otobüsün freninin boşaldığını fark edince, aracın kornasını çalarak çevredekileri uyarmaya çalıştı. Yokuş aşağıya doğru hızlanan otobüs yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarptıktan sonra bir TIR dorsesine vurarak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü Fuat T., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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