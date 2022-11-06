Çamlıca Kulesi'nde vinçten düşen parçalar nedeniyle hasar oluştu! Ziyaretçi girişi kapatıldı - Son Dakika
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Çamlıca Kulesi'nde vinçten düşen parçalar nedeniyle hasar oluştu! Ziyaretçi girişi kapatıldı

06.11.2022 15:33

İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar oluştu. Maddi hasar dışında başka bir olumsuzluğun yaşanmadığı kulede sorunun giderilmesine yönelik çalışmaların başlaması nedeniyle ziyaretçi girişi durduruldu.

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrası cephe vincinden düşen parçaların dış cephede hasara neden olduğu, yüzeysel hasar giderilene kadar ziyaretçi kabul edilemeyeceği bildirildi.

Vinçten düşen parçalar Çamlıca Kulesi'nde hasar oluşturdu! Ziyaretçi girişi durduruldu

DIŞ CEPHEDE HASAR MEYDANA GELDİ

Çamlıca Kulesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, bu gece kulenin dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında cephe vincinden parçalar düştüğü ve dış cephede hasar meydana geldiği belirtildi.

Vinçten düşen parçalar Çamlıca Kulesi'nde hasar oluşturdu! Ziyaretçi girişi durduruldu

MADDİ HASAR DIŞINDA BAŞKA OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Tüm operasyonların yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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Çamlıca Kulesi, 6 Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çamlıca Kulesi'nde vinçten düşen parçalar nedeniyle hasar oluştu! Ziyaretçi girişi kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çamlıca Kulesi'nde vinçten düşen parçalar nedeniyle hasar oluştu! Ziyaretçi girişi kapatıldı - Son Dakika
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