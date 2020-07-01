Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika

Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı

Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı Yürekleri ağza getiren olay akşam saatlerinde Kadıköy'de bulunan Marmaray hattı üzerinde meydana geldi.

Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı

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İSTANBUL - Yürekleri ağza getiren olay akşam saatlerinde Kadıköy'de bulunan Marmaray hattı üzerinde meydana geldi. Bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yüksek güvenlik önlemi olan demir parmaklıkları geçerek rayların üzerinde bulunan bakım treninin üzerine çıktı ve yüksek gerilim hattına dokundu. Büyük bir patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan vatandaş itfaiye ekiplerince alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Marmaray hattından gelen patlama sesi yürekleri ağza getirdi

Acı olay, akşam 23.45 sularında Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Ayrılık Çeşme Sokağı üzerinde yer alan Marmaray hattında meydana geldi. Otuzlu yaşlarda olduğu tahmin edilen üzerinden kimlik çıkmayan bir vatandaş, demir bariyerlerle, dikenli tellerle korunan demir yolu hattına girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı rayların üzerinde bulunan bakım lokomotifinin üzerine çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına dokundu. Dokunmasının hemen ardından büyük bir patlama ile alev ve dumanların arasında kalan vatandaşa önce Marmaray hattının güvenlik görevlileri müdahale etti. İhbar üzerine korkunç olayın meydana geldiği noktaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hattın elektriğinin kısa sürede kesilmesinin üzerine itfaiye erleri ağır yaralı vatandaşı lokomotifin üzerinden alarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda çok fazla yanık olan vatandaşın üzerinden kimlik çıkmazken Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen yaralı vatandaşın demir bariyerleri aşarak yasak olan bölgeye neden girdiği ve yüksek gerilim hattına neden dokunduğu araştırılıyor.

Görgü tanığı Elalmış: Çok büyük bir patlamaydı

O anlara şahit olan Rıdvan Elalmış, "Camdan bakıyordum, vagonun üzerine önce ayakkabılarını attı daha sonra yüksek gerilim hattını tuttu. Tutunca da birden patladı, büyük bir patlamaydı. Devamlı buraya böyle insanlar giriyor ya Söğütlüçeşme'den ya da Haydarpaşa'dan giriyorlar buradaki demirleri, kabloları devamlı çalıyorlar. Sabah dörde beşe kadar gelip bir şeyler içiyorlar sonra sonuç böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

Korkunç olayın meydana geldiği dakikaları anbean cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekibinin çalışmasını da meraklı gözlerle pencere ve balkonlardan takip etti. Yaklaşık 30 dakika boyunca seferlerin durdurulduğu Marmaray hattında akış tekrardan normale dönerken, olay yeri inceleme ekipleri geniş güvenlik önlemi altında yaşanan olayla ilgili tüm delilleri titizlikle topladı.

Marmaray, İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 01:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika
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