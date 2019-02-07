Bakım Ürünleri Taşıyan Trende Yangın
2 saat önce
Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Unkel kasabasında kişisel temizlik ve bakım ürünleri taşıyan trende yangın çıktı.
Almanya
'nın Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Unkel kasabasında kişisel temizlik ve bakım ürünleri taşıyan trende yangın çıktı.
Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Unkel kasabasında, temizlik ve bakım ürünleri taşıyan trende gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken gece art arda patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Polis
, yanan sprey kutularının patladığını belirtirken olayda yaralı olmadığını aktardı. Olaya yakın yerde oturan 58 kişi polis tarafından tahliye edildi. Yanan ürünlerse etrafa saçıldı. İtfaiye ekipleri gündüz saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan demiryolu hattının uzun vadede kullanılamayacağı belirtildi. - BERLİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:37 Kaynak: İHA
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