Son Dakika Haberleri: Bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
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Bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Düzce Belediyesi kent merkezinde çevre düzenleme bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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Düzce Belediyesi kent merkezinde çevre düzenleme bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekipleri şehir merkezinin muhtelif noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Aziziye ve Nusrettin Mahallelerinde devam eden çalışmalar kapsamında alt yapı onarımı gerçekleştirilen noktalara asfalt yama uygulanarak kış ayları öncesinde çözüm sağlanıyor. Çukur ve bozuk yolların trafik akışında tehlike arz etmemesi adına yapılan çalışmalar belirlenen plan çerçevesinde çevre mahallelerde de devam edecek.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki tüm mahallelerde, bordür ve kaldırım onarım çalışmalarını hızlandırdı. Onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul caddesinde onarım ve tamirat gerektiren sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ve sokaklarda yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgularken, belediye olarak her zaman Düzceli vatandaşların rahat ve huzurlu bir kentte yaşamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
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