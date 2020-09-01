Bakım ve onarım çalışmaları, elektriğe ihtiyacın az olduğu saatlerde yapılıyor - Son Dakika

Bakım ve onarım çalışmaları, elektriğe ihtiyacın az olduğu saatlerde yapılıyor

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), abonelerin elektrik kesintisi yaşamaması için pandemiye rağmen çalışmalarını hızlandırdı.

Bakım ve onarım çalışmaları, elektriğe ihtiyacın az olduğu saatlerde yapılıyor, System.String[]

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), abonelerin elektrik kesintisi yaşamaması için pandemiye rağmen çalışmalarını hızlandırdı. Gece gündüz çalışan ekipler, bakım ve onarım çalışmalarını özellikle 24.00- 06.00 saatlerine yoğunlaştırdı. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Abonelerimizin gün içinde sosyal ve ticari aktivitelerini sürdürebilmeleri amacıyla bakım ve onarım çalışmalarının önemli bölümünü, elektriğe ihtiyacın daha az olduğu gece saatlerine kaydırdık" dedi.

Antalya, Isparta ve Burdur'da 2,2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, kesintisiz enerji için gece gündüz çalışıyor. AEDAŞ, abonelerin enerji konusunda sıkıntı çekmemesi için gece çalışmalarını artırdı. Ekipler, abonelerin enerjisiz kalmaması için 24.00 ile 06.00 saatleri arasında bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Bakım ve onarım yapacak ekipler ilk olarak trafo alanlarına gelerek, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ekipman ve malzemelerinin tam ve sağlam olup olmadığını kontrol ediyor. Alev almaz iş kıyafeti, güvenlik ayakkabısı, orta gerilim eldiven, yalıtkan baret, ark vizörü, orta gerilim kolye dedektör gibi özel donanıma sahip ekipler, çalışma ortamına görevli olmayanların girmesini engelliyor. Çalışma yapılacak alana, sınırlandırma ikaz bandı, trafik konisi gibi malzemelerle uyarılar koyan ekipler, trafo bina kapılarına dokunmadan önce alçak gerilim ölçü aletiyle elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol ediyor. Mevcut alanın durumunu ve konumunu gözle kontrol eden ekipler, ardından manevra işleminin yapılacağı alanın önüne yalıtkan tabure koyarak, üstüne çıkıyor. Manevra sırasında özellikle alev almaz iş kıyafeti, güvenlik ayakkabısı, orta gerilim eldiven ve ark vizörünün olmasına dikkat eden ekipler, enerji kesme işlemi sırasında önce kesici ya da yük ayırıcısını açıyor. Kesici açılırken ekipler, kesicinin tam karşısında durmamaya dikkat ediyor. Son olarak açık hücre sistemlerinde neon lamba ıstankayla her üç faz kontrol edilerek, elektriğin kesildiğini teyit eden ekipler, bakım ve onarım çalışmalarına başlıyor.SIFIR KESİNTİ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAEkiplerin çalışmalarını yerinde izleyen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünya için farklı bir dönem oldu. Antalya, Isparta ve Burdur'da 2,2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., abonelerinin sağlığı için tüm önlemleri alırken, kesintisiz enerji için her zaman sahada. Bu dönemde daha da önem kazanan enerji tedarikinin sürekliliği adına şirketimiz, zorunluluk arz eden durumlar hariç, bakım-onarım çalışması kaynaklı elektrik kesintilerine gitmedi. Özellikle sağlık kurumlarının bulunduğu alanlarda sıfır kesinti için ekiplerimiz gece-gündüz görev yaptı" diye konuştu.EN KALİTELİ ŞEKİLDE ULAŞTIRMA HEDEFLENİYOR1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme adımlarıyla birlikte bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Müdüroğlu, "Şirketimiz günlük hayatın vazgeçilmezi olan elektriği, tüketicilerimize kesintisiz, güvenilir ve en kaliteli şekilde ulaştırmayı hedeflemekte. Bu çerçevede abonelerimizin gün içerisinde sosyal ve ticari aktivitelerini sürdürebilmeleri amacıyla bakım ve onarım çalışmalarının önemli bölümünü, elektriğe ihtiyacın daha az olduğu gece saatlerine kaydırdık" dedi.SON 2 AYDA BİNA BAKIMLARININ YÜZDE 86'SI GERÇEKLEŞTİKoronavirüsle mücadele kapsamında evde kalmanın büyük önem taşıdığını, okulların uzaktan eğitime geçtiği bu dönemde abonelerin enerji konusunda sıkıntı çekmemesi için gece çalışmalarının daha da önem kazandığını vurgulayan Müdüroğlu, "Tüketicilerimizin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerjisiz kalmaması için ekiplerimiz 24.00-06.00 saatleri arasında yoğun mesai harcıyor. Antalya, Isparta ve Burdur'da hizmet veren şirketimiz, geniş çaplı bir çalışma başlattı ve bölgemizde bulunan trafo, alçak ve orta gerilim hatlarını termal kamera ve kısmi deşarj cihazları ile taramadan geçirdi. Bu tarama sonrasındaki tespitlerin ardından da bina, trafo ve aydınlatma bakımlarını başlattık. Son iki ayda hat bakımlarının yüzde 19'unu, bina bakımlarının yüzde 86'sını abonelerimize kesintisiz enerji sağlayabilmek adına gece gerçekleştirdik" diye konuştu.10 BİN 836 ADET AYDINLATMANIN BAKIMI TAMAMLANDI

AEDAŞ ekiplerinin bu yıl şu ana kadar 1940 kilometre hattın bakımını tamamladığını aktaran Bahadır Müdüroğlu, 10 bin 836 sokak aydınlatmasıyla 986 bina ve trafo bakımının gerçekleştirildiğini vurguladı. Elektrik bakım ve onarım çalışmalarına çok önem verdiklerini anlatan Müdüroğlu, bu sayede ileride yaşanabilecek arızaların önüne geçerek, kesinti oluşmasına engel olduklarını belirtti. AEDAŞ'ın 2013-2019 yılları arasında yatırım ve bakım çalışmalarıyla arıza sayısında yüzde 78, arıza sürelerinde de yüzde 71 iyileşme sağladığını aktaran Müdüroğlu, bu rakamlarla bakım çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyledi.


Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakım ve onarım çalışmaları, elektriğe ihtiyacın az olduğu saatlerde yapılıyor - Son Dakika

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