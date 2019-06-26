Bakım ve onarımı yapılan 76 yıllık sulama kanalının açılışı yapıldı

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Ormanlık alanda yakaladığı yavru karacaları evine götürünce 11 bin lira ceza yedi

Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına aylık 38 bin lira kira teklif ettiler

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı