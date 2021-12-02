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Bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerden Vali Canalp'e ziyaret - Son Dakika

Bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerden Vali Canalp'e ziyaret

02.12.2021 16:33
Bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerden Vali Canalp'e ziyaret

Uzunköprü 80. Yıl Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezinde kalan engelli vatandaşlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Uzunköprü 80. Yıl Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezinde kalan engelli vatandaşlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette, engellilerden oluşan grup, müzik dinletisi sundu.

Engelli vatandaşlara teşekkür ederek çeşitli hediyeler veren Vali Canalp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Devlet olarak engellilere her türlü desteği verdiklerini belirten Canalp, "Bütün amacımız engelli vatandaşlarımızın dünyasını daha yaşanabilir hale getirebilmek içindir, bunun için çabalıyoruz. Mutlaka yapılan işlerde bir süreklilik olması gerekiyor. Normal hayatta kullandığımız tüm binaları, yolları kısacası hayatın her alanını engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak dizayn etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ziyarette, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.

Bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerden Vali Canalp'e ziyaret
Bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerden Vali Canalp'e ziyaret

Rehabilitasyon, Ekrem Canalp, Uzunköprü, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerden Vali Canalp'e ziyaret - Son Dakika
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