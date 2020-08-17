Bakım ve tedavileri yapılan 14 kuş halkalanarak doğaya salındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yaralı ve bitkin halde bulunduktan sonra sağlığına kavuşan 4 kuş, bakım ve tedavilerinin ardından ayaklarına halka takılarak doğal yaşam alanlarına salındı.

Afyonkarahisar'da hayvan sever kişiler tarafından kentin farklı bölgelerinde yaralı veya bitkin halde bulunan 6 leylek, bir gökdoğan ve 7 kerkenez yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirildi. Veteriner hekimler tarafından tedavileri yapılan 14 kuşa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Ali Gezer tarafından halkalandı. Halka takılan kuşlar AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında ve 26 Ağustos Tabiat Parkında tekrar doğaya salındı.

Ayaklarına halka takarak doğaya saldık

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında merkeze çok sayıda yaralı, yorgun ve öksüz kuş geldiğini söyledi. Kandır, tedavisi tamamlanan kuşlara halkalama yapıldığını belirterek doğaya salındığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Merkezimizde uzun süredir tedavisi yapılan ve öksüz yavruların büyütme süreci tamamlanan hayvanlar vardı. Onları bugün ayaklarına halka takarak yeniden doğaya saldık. Halkalama işlemini Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Bu halkalama işlemi ile yaban hayvanlarının üzerinde bir ülke kodunun olduğu, hayvana ait bir kimliklendirmenin yapıldığı bir numaranın olduğu halkaların takılarak doğaya salınmasıdır. Bu işi hayvanların göç yollarının belirlenmesi, üreme alanlarının tespiti ve göç stratejilerine ait birçok veriyi toplamak için yapıyoruz. Bizde doğaya bıraktığımız tedavisi tamamlanan, büyütülen hayvanların yaşam güçlerini öğrenmek için halkalama yaptırdık. 7 kerkenez, 6 leylek, bir tane gökdoğan bugün doğaya döndü."

Yavru döneminde kuşlar bazen yuvadan düşüyor

Kerkenez yavruların son yıllarda çok fazla merkeze geldiğine değinen Kandır, "Bu kuşlar artık kent yaşamının içinde yaşamaya başladı. Yavru döneminde kuşlar bazen yuvadan düşüyor. Bazen de uçma egzersizleri yerde yapılırken öksüz diye merkeze getiriliyor. Bu kuşlar kemirgen kontrolünde önemli kuşlar. Vatandaşlardan ricamız bu kuşların yavrularını bulduklarında yırtıcı kuşlardan uzak bölgede bir ağaç üzerine bırakmaları. Çünkü genelde ailesi yavrulara yakın bölgede bulunuyor. Yaralı olmadığı takdirde kuşları bölgeden uzaklaştırmamak lazım" diyerek uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR