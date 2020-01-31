Bakım yapmak istediği pres makinesine sıkışarak, öldü - Son Dakika

Kazanın yaşandığı fabrikada işe bir hafta ara verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bir fabrikada saat 15.00 sıralarında yaşandı.

BURSA'da Tufan Tayğın (39), çalıştığı fabrikada bakım yapmak istediği pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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