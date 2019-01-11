Bakım Yaptığ Tüfeğin Ateş Almasıyla Öldü
2 saat önce
KARS'ın Kağızman ilçesinde, bakımını yaptığı av tüfeği ateş alan Mehmet Kan (25), yaşamanı yitirdi.
KARS'ın Kağızman
ilçesinde, bakımını yaptığı av tüfeği ateş alan Mehmet Kan (25), yaşamanı yitirdi.
Olay, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Devebük köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Mehmet Kan, iddiaya göre, tüfeğinini bakımını yaparken, silah ateş aldı. Kan, başından vurulurken, silah sesini duyan köy sakinleri eve geldi. Köylüler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Mehmet Kan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Kan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kağızman
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:44 Kaynak: DHA
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