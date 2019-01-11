Son Dakika Haberleri: Bakım Yaptığ Tüfeğin Ateş Almasıyla Öldü

Bakım Yaptığ Tüfeğin Ateş Almasıyla Öldü

2 saat önce

KARS'ın Kağızman ilçesinde, bakımını yaptığı av tüfeği ateş alan Mehmet Kan (25), yaşamanı yitirdi.

Bakım Yaptığ Tüfeğin Ateş Almasıyla Öldü, System.String[]
KARS'ın Kağızman ilçesinde, bakımını yaptığı av tüfeği ateş alan Mehmet Kan (25), yaşamanı yitirdi.

Olay, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Devebük köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Mehmet Kan, iddiaya göre, tüfeğinini bakımını yaparken, silah ateş aldı. Kan, başından vurulurken, silah sesini duyan köy sakinleri eve geldi. Köylüler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Mehmet Kan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Kan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla  ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kağızman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

Kağızman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi Sevdiği Kızı Alamadığı İçin Beş Kişiyi Öldüren Katilin Yargılanmasına Başlanıldı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı Son Dakika! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:59:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakım Yaptığ Tüfeğin Ateş Almasıyla Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]