Bakım yaptığı pres makinesine sıkışarak can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakım yaptığı pres makinesine sıkışarak can verdi - Son Dakika

Bakım yaptığı pres makinesine sıkışarak can verdi

6 saat önce

Bursa'da bir işçi, bakım yaptığı prese sıkışarak hayatını kaybetti.

Bakım yaptığı pres makinesine sıkışarak can verdi, System.String[]

Bursa'da bir işçi, bakım yaptığı prese sıkışarak hayatını kaybetti.


Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tufan Tayğın (39), pres makinesinin bakımını yaptığı esnada, prese sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tayğın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tayğın'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatılırken, kazanın yaşandığı fabrikada çalışmalara bir hafta ara verilerek makinelerin durdurulduğu öğrenildi. - BURSA

Bursa, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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