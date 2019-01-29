Son Dakika Haberleri: Bakıma Alınan Vapurda Yangın Çıktı

Bakıma Alınan Vapurda Yangın Çıktı

9 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit bakıma alınan bir vapurun makine bölümünde yapılan tamirat çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakıma Alınan Vapurda Yangın Çıktı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit bakıma alınan bir vapurun makine bölümünde yapılan tamirat çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi 1 Mart Vapur İskelesi'ne yakın bir bölgedeki bakım alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kısa süre önce bakıma alınan Karamürsel Alp isimli vapurun makine kısmında ekiplerce yapılan onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Onarım çalışmalarını durduran ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iskeleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, vapurun makine kısmında küçük ölçüde hasar meydana geldi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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