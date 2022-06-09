Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı

09.06.2022 16:51
Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanayide park halindeki minibüste çıkan yangın söndürülürken minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanayide park halindeki minibüste çıkan yangın söndürülürken minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Sanayi Sitesi'nde bakım için getirilen minibüs, sanayiye park edildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı minibüste bir süre sonra yangın başladı. İçerisi alev alev yanan minibüsten dışarı siyah duman ve alevler çıktığını gören sanayi esnafı, yangın söndürme tüpleri ile minibüse dört bir yandan müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Esnaf ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken minibüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Öte yandan, yangının çıktığı anlar ve esnafın yangın tüpleri ile yaptığı müdahale, güvenlik kameralarına yansıdı. - MUĞLA

Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı
Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı
Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı
Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı
Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı
Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı
Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı

YORUMLAR
500
Muğla Büyükşehir, Antik Kenti Yapılaşmaya Açabilecek Karara Karşı Dava Açıyor Muğla Büyükşehir, Antik Kenti Yapılaşmaya Açabilecek Karara Karşı Dava Açıyor Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:08:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement