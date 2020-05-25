Bakıma muhtaç bireylere özel bayram etkinliği
Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir bakım merkezi, Ramazan Bayramı kapsamında yatılı bakım hizmeti alan muhtaç bireylere yönelik bayram etkinliği düzenledi.
Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir bakım merkezi, Ramazan Bayramı kapsamında yatılı bakım hizmeti alan muhtaç bireylere yönelik bayram etkinliği düzenledi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Afyonkarahisdar'da faaliyet gösteren Ülkü Bakım Merkezi;120 bakıma muhtaç engelli ve yaşlıya 65 personel ile yatılı sağlık takip hizmeti veriyor. Merkezinde Ramazan Bayramı münasebeti ile kurumda yatılı bakım hizmeti alan muhtaç bireylerle bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi. Kurucu Müdürü Serkan Ülkü, "Her sene merkezlerimizde kutladığımız Ramazan Bayramı bu sene Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile daha özel bir anlam kazandı. Engelli ve yaşlılarımızın yalnız hissetmemeleri, morale ihtiyaç duyduklarını düşünerek bir bayram etkinliği hazırladık. Birçok yerde bayram buruk bir şekilde kutlanırken merkezimizde coşku ile karşılanmıştır. Tüm dünyada gelişmiş ülkelerin yaşlılarını ölüme terk ettiği dönemde, bizler emanetlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı, koruyacağımızı beyan ederiz. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Buradan sizlerin vasıtası ile bayramda evlerine gitmeden görev yapan sosyal hizmet çalışanları başta olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutlar, sağlık ve esenlik getirmesini dileriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 04:25 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bakıma muhtaç bireylere özel bayram etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Cem Uzan torun sahibi oldu Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı