Bakıma muhtaç halde bulunan ibibik kuşu tedavi edildi - Son Dakika

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde bir vatandaş tarafından bakıma muhtaç halde bulunan ibibik kuşu, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından korumaya alındı.

İlçeye bağlı Darboğaz Köyü'nde yerde baygın halde bulunan ibibik kuşu bulan bir vatandaş, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline haber verdi. Ekipler tarafından teslim alınan kuşun tedavisi ve bakımları yapıldı. Kuş, doğal ortamına kazandırılması için Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek üzere Kayseri Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.