Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna bakıyor - Son Dakika
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Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna bakıyor

6 saat önce

Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadın, yaşının neden olduğu zorluklara rağmen engelli üç çocuğunu gözü gibi bakıyor.

Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna bakıyor, System.String[]

Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadın, yaşının neden olduğu zorluklara rağmen engelli üç çocuğunu gözü gibi bakıyor.


Zara ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Emine Karaoğlu, bedensel engelli olan üç çocuğuna gözü gibi bakıyor. İki çocuğuna aldığı engelli aylıklarıyla Ayşe (51), Nilay 44, Şaban (37) isimli üç engelli çocuğuna bakan Karaoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen her gün çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için uğraş veriyor.


7 çocuk annesi Karaoğlu, yaptığı açıklamada, "Doğduklarında küçüklerdi, kapıya, bahçeye çıkarıyordum, şimdi büyüdüler. 7 Çocuğum var, dördü evli, üçü de fiziksel engelli olarak yanımdalar. İki kızım doğuştan engelli, Şaban da 12 yaşında engelli oldu. Babaları çalışmıyordu, rahmetli oldu. İki çocuğuma aylık alıyorum, doğalgaz, elektrik, su, hasta bezi ve çocukların yemesi, içmesine harcıyorum. Sularını içiriyorum, yemeklerini yediriyorum, altlarını bezliyorum" dedi.


Kendi sağlığının da iyi olmadığını, eskisi gibi çocuklarına rahat bakamadığını söyleyen Karaoğlu, "Şeker hastalığım var, tansiyon hastalığım var, göbek fıtığı var, astım hastalığım var, makine kullanıyorum. Hastanelere çok gittim, ameliyat olamayacağımı, felç kalma veya ameliyattan çıkamama ihtimalim olduğunu söylediler. Ben çocuklarımı nere bırakıp da öleyim" diye konuştu.


Fiziksel engelli Şaban Karaoğlu da özel eğitim okuluna gitmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Allah devletimizden razı olsun, okulumuzu açanları çok seviyorum, Kaymakam beye, belediye başkanına, sosyal yardımlaşma vakfı müdürüne teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:04 Kaynak: İHA
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