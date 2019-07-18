BAKIMDAKİ GEMİDE ÇIKAN YANGINI ÇALIŞANLAR SÖNDÜRDÜ
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Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü.
Tuzla Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:12 Kaynak: DHA
'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü. Aydıntepe
Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan tersanede bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geminin güverte bölümündeki yağların tutuşması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın nedeniyle durum itfaiyeye ihbar edildi. Gemideki yangın çalışanlar tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tersaneye gelen itfaiye ekipleri gemide soğutma çalışmaları yaptı.
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