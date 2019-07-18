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Bakımdaki gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü

3 saat önce

Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü.

Bakımdaki gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü, System.String[]
Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü.
Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan tersanede bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geminin güverte bölümündeki yağların tutuşması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın nedeniyle durum itfaiyeye ihbar edildi. Gemideki yangın çalışanlar tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tersaneye gelen itfaiye ekipleri gemide soğutma çalışmaları yaptı.

- İstanbul
Aydıntepe, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:14 Kaynak: DHA
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