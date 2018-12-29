Bakımevinde Bir Kişi Ölü Bulundu
58 dakika önce
İSTANBUL(AA) - Silivri'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli bir genç yatağında ölü bulundu.
İSTANBUL(AA) - Silivri
'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli bir genç yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde M.G.'nin yatağında ölü bulunması üzerine rehabilitasyon ve bakım merkezi görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve nöbetçi savcının incelemesi sonucunda, engelli gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:45 Kaynak: AA
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