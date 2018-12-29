Son Dakika Haberleri: Bakımevinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Bakımevinde Bir Kişi Ölü Bulundu

58 dakika önce

İSTANBUL(AA) - Silivri'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli bir genç yatağında ölü bulundu.

Bakımevinde Bir Kişi Ölü Bulundu, System.String[]
İSTANBUL(AA) - Silivri'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli bir genç yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde M.G.'nin yatağında ölü bulunması üzerine rehabilitasyon ve bakım merkezi görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve nöbetçi savcının incelemesi sonucunda, engelli gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:45 Kaynak: AA

Silivri, Güncel
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