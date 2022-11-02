Bakımevinde elma ile gelen ölüm! Yasak olmasına rağmen yedirmişler - Son Dakika
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Bakımevinde elma ile gelen ölüm! Yasak olmasına rağmen yedirmişler

02.11.2022 12:55

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker'in yasak olmasına rağmen yedirilen elma nedeniyle nefessiz kalarak öldüğü iddia edildi. Aile, ihmal olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunurken bakımevi yetkilileri ise Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini söyleyerek ihmal iddialarını reddetti.

20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, 7 yıldır Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde kalan Otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı. Şevker'e ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Oğuz Sercan Şevker ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker, dün gece hayatını kaybetti. Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.

"KURUMUN İHMALKARLIĞI YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğu söyleyen üvey baba Ahmet Acar, "Çocuğumuz 7 senedir Sultanbeyli'de bulunan bakım merkezinde kalıyordu. Kurumun ihmalkarlığı yüzünden öldü. Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi. Katı gıda zaten yasaktı. Pandemi döneminde ziyaret de yasaktı. Arada bir görüntülü izin veriyorlardı. Daha önce kurumda düştü burnu kırıldı. Yine aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi. Pandemi döneminde ciğerlerinde ödem oluştu, çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede yalnız bırakılıp terk edildi. Kurumun yanına refakatçı bırakması gerekirken eleman yetersizliği olduğunu söylediler" dedi.

Bakımevinde elma ile gelen ölüm! Yasak olmasına rağmen yedirmişler

"ÇOCUĞUNUZ ELMA YEDİ, KALBİ DURDU DİYE ARADILAR"

Ahmet Acar, suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Ben oraya kesinlikle talimat vermiştim. Annesinin panik atak olduğunu ve olumsuz şeylerin annesine söylenmemesi konusunda uyarmıştım. 20 Ekim'de saat 15.00'de eşime telefon geliyor, 'Çocuğunuz elma yedi, kalbi durdu' diyorlar. Eşim birden fenalaşıyor. Oraya gittiğimizde özel bir hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Orada kurumdan kaynaklı olduğu anlatılınca polisler geldi. Bugün gece saat 01.00 gibi hayatını kaybetti. Orada yediği elma boğazından kalıyor. O esnada 4 buçuk dakikalık bir işlem yapılıyor. Burada kurumun ihmali var. En azından katı gıda yedirilmeyeceğini bilmeleri lazımdı" dedi.

BAKIMEVİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bakımevi ise ihmal iddialarını kabul etmeyerek Oğuz Sercan Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini öne sürdü. Bakımevi yetkilileri Şevker'in fenalaşmasının ardından ambulans çağrıldığını belirtti.

Kaynak: DHA
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