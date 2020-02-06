Bakımevinde zihinsel engellileri öldüren caniden dehşete düşüren ifade - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakımevinde zihinsel engellileri öldüren caniden dehşete düşüren ifade - Son Dakika

Bakımevinde zihinsel engellileri öldüren caniden dehşete düşüren ifade

6 saat önce

Japonya'da zihinsel engellilerin kaldığı bakımevine saldırarak 19 kişiyi öldüren sanığın duruşmadaki ifadesi kan dondurdu.

Bakımevinde zihinsel engellileri öldüren caniden dehşete düşüren ifade, System.String[]

Japonya'da zihinsel engellilerin kaldığı bakımevine saldırarak 19 kişiyi öldüren sanığın duruşmadaki ifadesi kan dondurdu. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının sorularını yanıtlayan sanık, "Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" dedi.


Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Sagamihara kentinde 2016 yılında engellilere hizmet veren bakımevine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve en az 25 kişiyi yaralayan 30 yaşındaki Satoshi Uematsu, duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınlarının sorularını yanıtladı. Öldürdüğü kişilerin aileleri ile konuşmanın kendisine acı verdiğini ifade eden Uematsu, ailelerden özür diledi. Ancak gerçekleştirdiği olayı savunan Uematsu, "Saldırının, yapabileceğim en anlamlı şey olacağını düşündüm" ifadelerini kullandı. "Ciddi zihinsel engeli bulunanların bakımını sürdürmek yanlış" diyen Uematsu, "Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" şeklinde konuştu.


Akli dengesi bozuk iddiası


Uematsu'nun avukatları, müvekkillerinin saldırıyı gerçekleştirdiği esnada uyuşturucu madde kullanımına bağlı zihinsel bozukluk yaşadığını iddia ederken, duruşma savcılarının ise saldırganın akli dengesinin yerinde olduğunu savunduğu öğrenildi. - TOKYO

Japonya, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek
Fenomen CZN Burak'ın restoranında başlayan kavgada bir garson hayatını kaybetti Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:15:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakımevinde zihinsel engellileri öldüren caniden dehşete düşüren ifade - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]