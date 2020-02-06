Bakımevinde zihinsel engellileri öldüren caniden dehşete düşüren ifade - Son Dakika

Japonya'da zihinsel engellilerin kaldığı bakımevine saldırarak 19 kişiyi öldüren sanığın duruşmadaki ifadesi kan dondurdu. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının sorularını yanıtlayan sanık, "Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" dedi.



Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Sagamihara kentinde 2016 yılında engellilere hizmet veren bakımevine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve en az 25 kişiyi yaralayan 30 yaşındaki Satoshi Uematsu, duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınlarının sorularını yanıtladı. Öldürdüğü kişilerin aileleri ile konuşmanın kendisine acı verdiğini ifade eden Uematsu, ailelerden özür diledi. Ancak gerçekleştirdiği olayı savunan Uematsu, "Saldırının, yapabileceğim en anlamlı şey olacağını düşündüm" ifadelerini kullandı. "Ciddi zihinsel engeli bulunanların bakımını sürdürmek yanlış" diyen Uematsu, "Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" şeklinde konuştu.



Akli dengesi bozuk iddiası



Uematsu'nun avukatları, müvekkillerinin saldırıyı gerçekleştirdiği esnada uyuşturucu madde kullanımına bağlı zihinsel bozukluk yaşadığını iddia ederken, duruşma savcılarının ise saldırganın akli dengesinin yerinde olduğunu savunduğu öğrenildi. - TOKYO