Bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü - Son Dakika
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Bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde kaydedildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçuklar türediği görülen görüntüler dehşete düşürdü.

Bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü, System.String[]

Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde kaydedildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçuklar türediği görülen görüntüler dehşete düşürdü.

İddiaya göre, geçen yıl Dulkadiroğlu ilçesinde özel bakımevinde kalan Mehmet M'nin kafasındaki açık yarasında kurtçuklar türedi. Yaşlı adamın geçen yıl çekilen görüntülerin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Bakımevinde kalan muhtaç yaşlıların aynı yatakta iki kişi yattıkları, kimisini de yer yatağında yatmaya çalıştıkları iddia edildi.

Bir başka hasta yakını A.C. ise, bakımevindeki dedesinin yanına bayram ziyareti için gittiğini ve dedesinin banyoda unutulduğunu iddia ederek, "Dedemi bayram gününde ziyarete gitmiştik ve dedemin bakımevinde olmadığını söylediler. Daha sonra dedemin banyoda unutulduğunu öğrendik. Kurumla sorunlar yaşamıştık ve böyle bir hatanın nasıl yapıldığını sormuştuk. Bu ilgisizliklerden dolayı hasta da oluyorlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:35 Kaynak: İHA
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