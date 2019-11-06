Son Dakika Haberleri: Bakımı yapılan peçeli baykuş, doğaya bırakıldı
Son Dakika Güncel Bakımı yapılan peçeli baykuş, doğaya bırakıldı

Bakımı yapılan peçeli baykuş, doğaya bırakıldı

6 saat önce

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na 3 ay önce yavru ve bakıma muhtaç olarak getirilen peçeli baykuş, bakımının ardından doğal hayatına bırakıldı.

Bakımı yapılan peçeli baykuş, doğaya bırakıldı, System.String[]

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na 3 ay önce yavru ve bakıma muhtaç olarak getirilen peçeli baykuş, bakımının ardından doğal hayatına bırakıldı.

?Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, farklı bir konuğa ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 3 ay önce vatandaşlar tarafından bulunup, merkeze getirilen yavru peçeli baykuş, bakım altına alındı. Baykuş, veterinerler tarafından son kontrolleri yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldı. Merkezde görevli veterinerlerinden Hasan Kılıç, peçeli baykuşun 3 ay önce kliniğe getirildiğini belirterek, "Yaklaşık 3 ay boyunca yavru baykuşun tedavi ve bakımlarını veteriner arkadaşlarımızla birlikte aksatmadan yaptık. Bugün de sağlıklı bir şekilde doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde tesise gerçekleştirdiği ziyarette peçeli baykuşla bir süre ilgilendi. Veteriner hekimlerden yavru baykuş hakkında bilgi alan Başkan Zolan, konunun hassas bir şekilde takip edilmesi talimatı verdi.


Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:51 Kaynak: DHA
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