Bakımını üstlendiği kuşu yanından ayırmıyor
55 dakika önce
Kozluk İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, bakımını üstlendiği kuşu yanından ayırmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Kozluk İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, bakımını üstlendiği kuşu yanından ayırmıyor.
İlçe Emniyet Müdürü Altıparmak, sultan papağanı ırkı olan kuşunu yavruyken aldığını ve kuşu daha önce evde beslediğini belirterek, kuşun zamanla kendisine alışınca her sabah kendisiyle beraber emniyete getirdiğini söyledi.
Altıparmak, "Mesai bitince eve beraber gidiyoruz. Kuşu yavruyken ağzımla beslediğim için bu şekilde alıştı. Genelde ağzımdan beslenmeyi çok sever." dedi.
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum