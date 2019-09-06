Kozluk İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, bakımını üstlendiği kuşu yanından ayırmıyor.

İlçe Emniyet Müdürü Altıparmak, sultan papağanı ırkı olan kuşunu yavruyken aldığını ve kuşu daha önce evde beslediğini belirterek, kuşun zamanla kendisine alışınca her sabah kendisiyle beraber emniyete getirdiğini söyledi.

Altıparmak, "Mesai bitince eve beraber gidiyoruz. Kuşu yavruyken ağzımla beslediğim için bu şekilde alıştı. Genelde ağzımdan beslenmeyi çok sever." dedi.