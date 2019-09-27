Bakımını yaptığı kamyonun altında kalan kişi öldü

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Karataş'ın cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bakımını yapmak istediği kamyonun altına giren Karataş'ı, freni boşalarak hareket eden kamyon ezdi.

Topaç köyünde oturan 36 yaşındaki Ali Karataş , patates yüklü kamyonunu evinin önüne park etti.

Nevşehir 'de bakımını yaptığı patates yüklü kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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