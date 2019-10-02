Bakımını yaptığı traktörün altında kalıp, öldü
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde traktörünün bakımı yapmak isteyen İnsafil Ateş (67), aracın aniden hareket etmesi sonucu, ezilip, öldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:39 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus ilçesinde traktörünün bakımı yapmak isteyen İnsafil Ateş (67), aracın aniden hareket etmesi sonucu, ezilip, öldü.
Traktörü bozulan İnsafil Ateş, aracın bakımını yapmak istedi. Ateş, traktörün aniden hareket etmesi sonucu ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne Ateş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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