Son Dakika Haberleri: Bakımını yaptığı traktörün altında kalıp, öldü
Son Dakika Güncel Haber

Bakımını yaptığı traktörün altında kalıp, öldü

46 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde traktörünün bakımı yapmak isteyen İnsafil Ateş (67), aracın aniden hareket etmesi sonucu, ezilip, öldü.

Bakımını yaptığı traktörün altında kalıp, öldü, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde traktörünün bakımı yapmak isteyen İnsafil Ateş (67), aracın aniden hareket etmesi sonucu, ezilip, öldü.

Traktörü bozulan İnsafil Ateş, aracın bakımını yapmak istedi. Ateş, traktörün aniden hareket etmesi sonucu ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne Ateş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor
13 yıl sonra gelen itiraf sonrası başlatılan kazıda, kemiklere ulaşıldı Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın mahkemede söyledikleri kan dondurdu Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:25:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakımını yaptığı traktörün altında kalıp, öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]