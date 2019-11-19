Son Dakika Haberleri: Bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinden düşen işçi öldü
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Bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinden düşen işçi öldü

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinin devrilmesi sonucu düşen işçi hayatını kaybetti.

Bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinden düşen işçi öldü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinin devrilmesi sonucu düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ünal Şahin (41), Göcek Mahallesi Büngüş mevkisinde karaya çıkarılarak bakıma alınan yelkenli teknenin 15 metre yüksekliğindeki direğine çıktı. Büngüş, bu sırada devrilen direkle birlikte beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen işçinin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Morguna götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:32 Kaynak: AA
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