Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır

16.06.2022 18:00
Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır

TÜRK Hava Kurumu (THK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından bakımları yapılan 4 adet CL-215 amfibik yangın uçağının yeniden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacağını duyurdu.

TÜRK Hava Kurumu (THK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından bakımları yapılan 4 adet CL-215 amfibik yangın uçağının yeniden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacağını duyurdu.

THK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurum bünyesindeki 9 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağından ilk etapta uçuşa elverişli 6 uçaktan 4'ünün TUSAŞ tarafından bakıma alındığı ve bunlardan 3'ünün bakımlarının tamamlandığı, 1 uçağın bakımının ise son aşamada olduğu belirtildi. 2 uçağın bakımının da yapılarak en geç önümüzdeki yıla hazır hale getirileceği kaydedildi. Açıklamada, "Uçaklarımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlenmekte, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrolleri yapılmakta. 2 uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotlarımızın işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı'na hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifimiz de bugün uygun bulunarak işlemi tamamlandı. Temmuz ayı itibarıyla uçaklarımız yangın bölgelerinde konuşlanacak ve 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır" denildi.


Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır
Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır
Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır
YORUMLAR
500
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olası yangınlara karşı hazır İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olası yangınlara karşı hazır DİYARBAKIR - Yangında zarar gören fabrikada hasar tespit çalışması yapılıyor DİYARBAKIR - Yangında zarar gören fabrikada hasar tespit çalışması yapılıyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:30 Diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenden ötürü sorun yaşayan vatandaş kendini yakmaya çalıştı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 18:04:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement