Üye Girişi
'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARP EDİLDİ - Son Dakika

'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARP EDİLDİ

09.07.2021 16:02

Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisine iftira atıldığını söyleyen Karadeniz, "Böyle bir olayın ilçemizde yaşanmasından dolayı çok özgünüz. Olay teyzemizin aslında videoda anlattığı gibi değil. Biz korumalarımızla gezmiyoruz. Korumamız yok zaten. Şikayetlerini yerinde dinlemek için teyzemizin oğlunun yanına gitmiştik. Kendileriyle beraber görüştük. Orada oğlunun fevri davranışları ve saldırısı sonucunda oradaki işletme sahibine saldırması sonucunda kavga çıktı. Biz kavganın tarafı değil, kavgayı ayıran kesimdik. Polis raporlarında ve incelemelerinde zaten böyle olduğu ortaya çıktı. Olay teyzenin anlattığı gibiyse bu teyze bizden neden şikayetçi olmamış. Savcılığa suç duyurusunda bulunmamış. Kendisi ifadesinde belediye başkanından şikayetçi değilim demiş. Benim buradan istirhamım teyzemizden; böyle bir olay yaşamış biz de böyle bir olayın içerisindeysek eğer, bu teyzemiz bizden derhal şikayetçi olsun. Ben kendimi aklamak zorundayım. Günlerden beri biz sosyal medyada linç ediliyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz" diye konuştu.

'TEYZEMİZİN KARDEŞİ BENİ ARADI'

Saldırıya uğradığını söyleyen kadının kardeşinini kendisini arayarak bu olayda dahili olmadıklarını bildiklerini ifade eden Karadeniz, "Teyzemizin kardeşi bile beni aradı ve Eynesil Belediye Başkanı ve personellerinin bu olayda dahili olmadığını, bunun tamamen bana nereden bağladığını ve bu teyzenin videoyu kimin çektirdiğini merak ettiğini söyledi. Bu teyzemize bu metni veren ve bu videoyu çektiren art niyetli insanlar ve siyasi linç girişiminde bulunan art niyetli insanları ben de merak ediyorum. Bunları önümüzdeki günlerde Türk kamuoyu ile paylaşacağız. Burada benim hiçbir suçum olmadığını herkes görecek. Burada bize küfür eden, hakaret eden insanlar yüzümüze nasıl bakacak ben onu merak ediyorum" diye konuştu.

Olayda provokasyon olduğunu söyleyen Karadeniz, bugün itibariyle adli süreç başlatmayı düşündüklerini ancak diğer tarafın yakınlarından birinin arayarak girerek ricada bulunduğunu, birkaç gün bekleyeceklerini söyledi.

'BİRİSİ ÜÇ KİŞİNİN ÜSTÜNDEN ATLAYARAK YUMRUK VURDU'

Saldırıya uğrayan Ülfet Dikici'nin eltisi Kadiriye Dikici (70) ise, "Biz orada kardeşimle oturuyorduk. Başkan geldi sağa sola bakarak. Yanında üç kişi vardı. Orada çok şiddetli bir bağrışma oldu. Yeğenimin yüzünden aşağıya kan akıyordu. Ne oldu diye sorarken, başkan ve yanındakiler ayakta bekliyorlar. Bir anda sağdan soldan 60-70 kişi oldular. Biz yeğenimin kanını silerken, küfür ettiler. O da ayağa kalkar kalkmaz karnına tekme vurdular. Annesi çocuğuma vurma diye bağırırken, birisi üç kişinin üstünden atlayarak yumruk vurdu. Hepimiz ifade verdik, şikayetçi olduk. Eltim, gelinim, yeğenim, kaynım, görümcem ve ben şikayetçiyim" ifadelerinde bulundu.

CHP HEYETİNDEN KARADENİZ'E DESTEK

Öte yandan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, belediye başkanı Ahmet Latif Karadeniz'i ziyaret ederek kendisine destek verdi. Heyet, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARP EDİLDİ
'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARP EDİLDİ
'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARP EDİLDİ
'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARP EDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Latif Karadeniz, Karadeniz, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARP EDİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti 22:24 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin 21:59 Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin
Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu 21:21 Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede 20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu
Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş 19:06 Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş İYİ Parti'den CHP'nin 18:52 İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı         
23:05
Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor         
22:36
U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu         
22:17
Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti         
21:34
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 23:21:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'BAKIMSIZ PARK' TARTIŞMASINDA OĞLU VE GELİNİ İLE BİRLİKTE DARP EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement