Bakımsızlıktan ölen 6 yaşındaki Elif'in amcası ile halası tutuklandı - Son Dakika
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Bakımsızlıktan ölen 6 yaşındaki Elif'in amcası ile halası tutuklandı

17.12.2022 00:12

Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü öne sürülen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in halası 'çocuğa eziyet', amcası ise 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de, anne ve babaları cezaevinde olduğu öğrenilen Nur Elif Tiftik ve M.T. (12), babaanneleri Cihangir K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu. Evin çatısındaki bir kilimin üstünde kalmaya mahküm edildikleri ileri sürülen çocukların aynı zamanda uzun süre aç bırakıldıkları iddia edildi. Çocuklardan Nur Elif Tiftik'in, halası ile babaannesinin kötü muamele göstermeleri ve bakımsız bırakmaları nedeniyle durumu ağırlaştı. Talihsiz kız, evin çatısında 3 gün acı çektikten sonra yakınlarının 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik hayatını kaybetti. Küçük kızın bedeninde darp izlerine rastlandığı iddia edilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Küçük kızın öldüğünü öğrenen babaanne Cihangir K., ise hastaneden kayıplara karıştı. Belirtilen adrese giden polis ekipleri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.'yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.

KARDEŞLER SOSYAL HİZMETE TESLİM EDİLDİ

Evden alınan iki kardeş hastanede tamamlanan sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Burada yaş gruplarına göre birbirinden ayrılan çocukların sağlık ve psikolojik desteklerinin sürdüğü öğrenildi.

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

Olay sonrasında babaanne Cihangir K.'nin kaçmasının ardından eve operasyon yapan polis ekipleri hala Deniz T. ile amca Sezer T.'yi gözaltına aldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen amca ve hala sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince amca ve hala basın mensuplarından saklanarak adliye garajından içeri sokuldu. Cihangir K. ise henüz yakalanamadı. Şüpheli Deniz T. 'çocuğa eziyet', Sezer T. ise aile arasında çıkan kavgayla ilgili 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı. Şüpheliler, tutuklama kararının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık kontrolü akabinde cezaevine gönderilen Deniz T. ve Sezer T. hastane çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine suçlamaları reddetti. Deniz T. "Doğru değil, yalan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onlar benim öz yeğenim" dedi. Sezer T. ise "yeğenimin ölümüyle hiçbir alakam yoktur" dedi.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Cihangir, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakımsızlıktan ölen 6 yaşındaki Elif'in amcası ile halası tutuklandı - Son Dakika

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