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Çobanın hazin sonu kamerada! Beslediği koç tarafından böyle öldürüldü - Son Dakika

Çobanın hazin sonu kamerada! Beslediği koç tarafından böyle öldürüldü

Çin'de ahırda cansız bedeni bulunan çobanın ölüm nedenini araştıran ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde çobanın beslediği koç tarafından öldürüldüğü görülüyor. O anlar korku filmlerini aratmadı.

27.11.2023 - 10:32,  Güncelleme: 10:36
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Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde bir çobanın cansız bedeni ahırda bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, ilk iş olarak kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede talihsiz adamın, ahırdaki koçlardan biri tarafından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

YERE YIĞILIP KALDI

Görüntülerde öfkeli koçun çobanı defalarca boynuzladığı görülüyor. Aldığı darbeler sonrası olduğu yere yığılıp kalan talihsiz adam, dakikalar içerisinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Çobanlar, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Çobanın hazin sonu kamerada! Beslediği koç tarafından böyle öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çobanın hazin sonu kamerada! Beslediği koç tarafından böyle öldürüldü - Son Dakika
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