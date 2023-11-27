Çobanın hazin sonu kamerada! Beslediği koç tarafından böyle öldürüldü

Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde bir çobanın cansız bedeni ahırda bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, ilk iş olarak kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede talihsiz adamın, ahırdaki koçlardan biri tarafından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

YERE YIĞILIP KALDI

Görüntülerde öfkeli koçun çobanı defalarca boynuzladığı görülüyor. Aldığı darbeler sonrası olduğu yere yığılıp kalan talihsiz adam, dakikalar içerisinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.