Bakır fabrikası alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir bakır fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca İlçesi Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde bulunan Sarkuysan isimli bakır fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında atölye alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ