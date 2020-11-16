Bakır fiyatı 7,000 doları aştı

Bakır fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin de etkisiyle artan küresel ekonomik toparlanma umutlarının desteğinde bu yıl ilk kez 7,000 dolar sınırını aştı ve 7,022 dolara kadar yükseldi.

Güvenli liman altın da geçen haftanın son işlem gününde yükseldiği 1,890 dolar düzeyinde ve toparlanma belirtilerine karşın süren talep kaygılarıyla yatay hareket ediyor.