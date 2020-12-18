Bakır fiyatları sekiz yılın zirvesinde

ABD'de ekonomik krizden toparlanmayı desteklemek üzere hazırlanan finansal destek paketine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle tırmanan bakır fiyatları ton başına 8,000 dolarlık sınırı aştı ve 8,028 dolar ile 2013 yılından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Bakır fiyatlarındaki artış üç ayda yüzde 15.90 ve altı ayda da yüzde 36.83'ü buldu.

Bakır daha sonra 8,000 dolar sınırının hemen altına çekilirken, teşvik paketinin etkisiyle 51 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı da 51.90 doları gördü.