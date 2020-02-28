Bakır için tarihî hamama zarar verdiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakır için tarihî hamama zarar verdiler - Son Dakika

Bakır için tarihî hamama zarar verdiler

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlar, çaldıkları bakır kabloları 600 yıllık tarihi hamamın içinde yaktı.

Bakır için tarihî hamama zarar verdiler, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlar, çaldıkları bakır kabloları 600 yıllık tarihi hamamın içinde yaktı.


Hırsızlar, İznik- Yenişehir kara yolu üzerindeki yeni çevre yolu inşaatından kablo çaldı. Hırsızlar, Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Osmanlı devrinden kalma 600 yıllık Orhan Gazi Hamamı içinde kabloları yakarak bakır telleri ayırmaya çalıştı. Ancak polisin gelmesiyle kabloları bırakıp kaçtılar. Yakılan kabloların tarihi yapıya zarar verdiği görüldü. Polis kaçan kablo hırsızlarının peşine düştü. - BURSA

Yenişehir, Bursa, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

KDV indirimi mobilya sektörüne "can suyu" oldu
Bursa'ya şehit ateşi düştü Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı Bazı banknotlarda değişiklik yapılacak

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:27:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakır için tarihî hamama zarar verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]