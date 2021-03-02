'Bakır'ın lüks dönüşü - Son Dakika

'Bakır'ın lüks dönüşü

02.03.2021 15:08
'Bakır'ın lüks dönüşü, System.String[]

Eskiden evlerde kullanılan ve teknolojiye yenik düşen bakır, şimdi ise lüks restoranlarda tercih edilmeye başlandı.

Eskiden evlerde kullanılan ve teknolojiye yenik düşen bakır, şimdi ise lüks restoranlarda tercih edilmeye başlandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'kalaycılık' mesleğini sürdürmeye çalışan Fikret Demiral, eskiden evlerde kullanılan bakırın, şimdi ise lüks restoranlar tarafından tercih edildiğini söyledi. Çarşamba ilçesinde yaklaşık 50 yıldır 'kalaycılık mesleğini' icra etmeye çalışan Fikret Demiral, zamanın zor şartlarına karşı dükkanını her sabah birçok ürünün tamiratının yanı sıra kendi imalatını ve satışını da yapmak için açıyor. İşini yürütmeye çalışırken yaşadığı zorlukları ve gelecek nesillerin bu meslek için yetiştirilmesi gerektiğini anlatarak, "Sadece işçilik isteyen bir iştir kalay. Sonları biziz bu mesleğin. Ben çocukluktan yapıyorum bu işi. O zamanlar çıraklık olayı fazlaydı oradan geldi. Bizden sonraki nesil artık yapmıyor bu işe merakı yok. Bizden başka yapan kimse yok bu ilçede genelde kimse bu işi yapmak istemiyor. Kirde tozda kimse çalışmak istemiyor" dedi.

"Her okulda bu meslek öğretilsin"

Teşvik ve desteklerle mesleğinin gelecek nesillere öğretilerek devam etmesini isteyen esnaf Demiral, "Bizden sonra devam etmesini biz isteriz. Büyüklerimizin buna el atmasını istiyoruz. En azından bu konuda, okullarda eğitim verilmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimiz üniversitelerde bir sürü öğrencilerimizi alıyor. Yetiştirilsin bu meslek için öğrenci. Her okulda bu meslek öğretilsin devamı gelsin" diye konuştu.

"Bakırın yemeğe verdiği tat ortada"

Bakırın hala tercih edilmesinden yana mutluluk duyduğunu söyleyen Demiral, "Köy ve şehir merkezlerinde hala çoğu evlerde bakır var. Talep gösteriliyor. .Yeni nesil tavalarda yumurtanın o tadını alamıyorlar. Bakırın yemeğe verdiği tat ortada. Yumurtadan tutun da yemeğine varana kadar yüzde 100 değişim sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Lüks yerlerde kullanılıyor"

Bakırın eskiden günlük hayatta kullanılırken şimdilerde ise lüks yerlerde tercih edildiğini ifade eden Demiral, "Lüks restoranlarda hala bu kültür aynen devam ediyor. Ayranları, suları bu bakır bardaklarla ikram ediyorlar. Doğu tarafındaki illerde evlerde bile hala devam ediyor. Çarşamba'da restoranlardan başka çok yaygın değil. Aslında yeni nesil yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Eskiden fazlaydı, şimdi de yavaş yavaş geliyor. Gençlerde bir dönüş var" şeklinde konuştu. - SAMSUN

'Bakır'ın lüks dönüşü
'Bakır'ın lüks dönüşü
'Bakır'ın lüks dönüşü

Çarşamba, Samsun, İcra, tat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Bakır'ın lüks dönüşü - Son Dakika Ekonomi


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