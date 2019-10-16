Bakir İzetbegoviç Saraybosna'da ders verdi

Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS), yeni eğitim yılı Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın anlattığı derslerle başladı.

Aynı zamanda ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) de genel başkanlığını yapan İzetbegoviç, "Aliya'yı hatırlamak" konulu derste, öğrencilere babası merhum Aliya İzetbegoviç'in hayatını anlattı.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan Aliya'nın 16 yıl önce hayata gözlerini yumduğunu anımsatan İzetbegoviç, "Aliya, karizması ve zekasıyla tam bir liderdi. Boşnakları elinden geldiği kadar korumaya, savunmaya çalıştı." diye konuştu.

Aliya'nın fotoğrafları ile öğrencilere sunum da yapan İzetbegoviç, "Fotoğraflar kelimelerden daha etkili. Aliya hayatının 19 yılını savaşlarda ve cezaevlerinde geçirmiş bir liderdi. İslam'ı savundu, zira İslam insana dayanan bir dindi." dedi.

Bilal Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

"Gençlik ve medeniyetin çağdaş algı yapısı" konulu derste ise Erdoğan, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğine ve terör saldırılarına en çok maruz kalan ülke olduğuna dikkati çekerek, NATO'nun hiçbir zaman Türkiye için beş numaralı güvenlik maddesini aktif etmediğini vurguladı.

ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) tüm eleştirilerine rağmen Türkiye'nin Suriye'de güvenlik koridoru oluşturmak amacıyla başlattığı bu harekatı sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin son derece açık bir amacı var. Yıllardır evlerinden uzak olan sığınmacılar, vatanlarına dönebilecek." dedi.

Erdoğan, Türkiye dış politikasının çıkarlardan öte, prensiplere bağlı yürütüldüğünü vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, oldukça net ve açıktı. Hiçbir lider bu kadar açık konuşmamıştır." ifadelerini kullandı.

Gençlere, yanlışları doğru yapmak adına daha çok çalışmaları gerektiğini öğütleyen Erdoğan, üniversite yönetimine de davetleri için teşekkür etti.

Programa ayrıca Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, akademisyenler ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.