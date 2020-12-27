Bakır kablo çalan baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika

Bakır kablo çalan baba ve oğlu yakalandı

27.12.2020 14:09
Bakır kablo çalan baba ve oğlu yakalandı, System.String[]

KOCAELİ'de, Marmara bölgesindeki birçok şantiye ve kuruma ait alanlardan bakır kablo hırsızlığı yapan baba-oğul, kameradan tespit edilerek yakalandı.

KOCAELİ'de, Marmara bölgesindeki birçok şantiye ve kuruma ait alanlardan bakır kablo hırsızlığı yapan baba-oğul, kameradan tespit edilerek yakalandı. Baba F.G. tutuklanırken, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bakır kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, F.G. ve oğlu F.G.'nin çaldıkları araçlarla Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde birçok şantiye ve kuruma ait alanlardan bakır kablo çaldıkları belirlendi. Yakalanan F.G. ve oğlu F.G. jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Baba F.G. tutuklanırken, oğlu F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bakır kablo çalan baba ve oğlu yakalandı

Marmara, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakır kablo çalan baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika


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