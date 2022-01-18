Bakır kablo çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da bakır kablo hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13.01.2022 tarihinde yürütülen devriye görevi esnasında Cumhuriyet Mahallesi Tekin Civaş Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu. Yapılan sorgulamada motosiklette F. A., B. A. ve G. A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Motosikletin arka kısmında bulunan römork içerisinde yanmış kablolar ile birlikte 1 adet ekmek bıçağı, 1 adet keser ve 1 adet kerpeten olduğu görülerek, şahısların yapılan GBT sorgusunda G.A. isimli şahsın Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca 2021/3188 Karar numarasıyla arandığı anlaşıldı.

Yapılan mülakat sonucunda motosikletin arka tarafında bulunan römork içindeki kabloların, Işıkpınar Mahallesinde bulunan bir tavuk çiftliğine ait depodan alındığı anlaşıldı. Tavuk çiftliğinin sahibine ulaşılması akabinde depodan yaklaşık 350 metre boyunda elektrik kablolarının kesilmek suretiyle çalındığı doğrulanarak yaklaşık 50 adet depo aydınlatmasında kullanılan floresan lambaya da zarar verildiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar üzerine şüpheli şahıslar gözaltına alınarak işlemlere başlanıldı.

Çalınan 350 metre boyundaki elektrik kablosunun ve 50 adet floresan lambaların müştekiye zararının 28 bin 500 TL olduğu, ele geçirilen yakmak suretiyle plastiğinin eritildiği bakır malzemenin 48 kg geldiği ve değerinin 3 bin 600 TL olduğu tespit edildi.

F. A., B. A. ve G. A. isimli şahıslar 14.01.2022 günü hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebi ile sevki sonrası F. A., B. A. ve G. A. isimli şahıslar Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ERZİNCAN