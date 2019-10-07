Bakır kablo hırsızları kamerada

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI
Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından ise polis Bahçelievler'de şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı kapalı kasa minibüsü takibe aldı. Bahçelievler'de bir iş yerine giren Yıldıray E.(27), İbrahim T.(32) ve Eyüp Y.(33) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR
Yıldıray E.'nin 14, İbrahim T.'nin 14 ve Eyüp Y.'nin 8 adet hırsızlıktan suç kaydının olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANILARI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin beyaz kapalı kasa bir minibüsle iş yerinin önüne geldikleri, levyeyle iş yerinin kapısını açtıkları inşaat malzemelerini araçlarına taşıdıkları görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-(Güvenlik Kameraları)
-Şüphelilerin araçlarını iş yerinin kapısına yanaştırması
-Şüphelilerin çaldıkları inşaat malzemelerini araçlarına taşıması
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı