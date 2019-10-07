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Son Dakika Güncel Bakır kablo hırsızları kamerada

Bakır kablo hırsızları kamerada

1 saat önce

İSTANBUL'da iş yerlerinden bakır kablo başta olmak üzere iş yerlerinden inşaat malzemeleri çalan hırsızlar, son girdikleri iş yerinde suçüstü yakalandı.

Bakır kablo hırsızları kamerada, System.String[]
İSTANBUL'da iş yerlerinden bakır kablo başta olmak üzere iş yerlerinden inşaat malzemeleri  çalan hırsızlar, son girdikleri iş yerinde suçüstü yakalandı.  Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde iş yerlerinden inşaat malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlıkların gerçekleştiği iş yerlerinin çevrelerindeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin aynı kişiler olduğunu belirledi. Polis soruşturmasını derinleştirirken, şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden toplamda 500 bin lira değerinde başta bakır kablo olmak üzere çeşitli inşaat malzemesi çaldıkları tespit edildi.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI
Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından ise polis Bahçelievler'de şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı kapalı kasa minibüsü takibe aldı. Bahçelievler'de bir iş yerine giren Yıldıray E.(27), İbrahim T.(32) ve Eyüp Y.(33) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR
Yıldıray E.'nin 14, İbrahim T.'nin 14 ve Eyüp Y.'nin 8 adet hırsızlıktan suç kaydının olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANILARI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin beyaz kapalı kasa bir minibüsle iş yerinin önüne geldikleri, levyeyle iş yerinin kapısını açtıkları inşaat malzemelerini araçlarına taşıdıkları görülüyor.


İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:36 Kaynak: DHA
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