Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde bakır kabloları keserek çaldığı iddiasıyla 3 kişi suçüstü yakalandı.

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde bakır kabloları keserek çaldığı iddiasıyla 3 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 01.00 sıralarında Kesmez Mahallesi'nde boş bir arazide 3 şüpheli şahsın kablo yaktığını belirledi. Vatandaşlara ait sulama kuyularının trafolarından ve elektrik direklerinden çaldıkları bakır kabloları satmak için plastik kısmını soyup yakan şahıslar jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yanmış şekilde yaklaşık 70 kilogram bakır kablo olduğu belirlendi. Adana'dan geldikleri öğrenilen şüphelilerin araçlarında yapılan aramada hırsızlıkta kullandıkları 1 pense, 1 yan keski, 1 keser, 1 boru anahtari, 1 kontrol kalemi, 2 tornavida, 1 falçata, tel kesme makasları ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.K. (45), S.B. (44) ve E.K. (42) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KONYA

Karapınar, Jandarma, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
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