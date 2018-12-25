Son Dakika Haberleri: Bakır Kablo Hırsızlığı İddiasıyla 4 Zanlı Tutuklandı

Bakır Kablo Hırsızlığı İddiasıyla 4 Zanlı Tutuklandı

25 dakika önce

Sivas'ta bir ton bakır kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Bakır Kablo Hırsızlığı İddiasıyla 4 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Sivas'ta bir ton bakır kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Köklüce köyündeki hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları tespit etti.

Jandarmanın düzenlediği operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, bir ton eritilmiş bakır kablo, 8 bıçak, 4 kablo kesme makası, ikişer akü, kurusıkı tabanca, el telsizi ve sahte araç plakası, mazot boşaltma pompası, testere ile nacak ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:07 Kaynak: AA

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