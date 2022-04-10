Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı

10.04.2022 15:55
Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde soğuk hava deposundan bakır kablo ve bakır boruları çalan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde soğuk hava deposundan bakır kablo ve bakır boruları çalan 2 şüpheli yakalandı.

Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'nde 19 Mart Cumartesi günü İ.K. isimli şahsa ait soğuk hava deposundan 90 metre bakır kablo ve, 20 metre uzunluğunda bakır boru çalınması üzerine Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada A.Ç. ve İ.K. isimli şahısların çalınan malzemeleri 11 bin liraya hurdacı L.Ö.'ye sattığı tespit edildi. Şüpheli A.Ç. ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve yaklaşık 5 gram ağırlığında kenevir tohumu ele geçirilen A.Ç. hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13/1 maddesi gereği idari işlem yapıldı. Suça konu eşyaları satın alan L.Ö. hakkında ise suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı

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Hisarcık, Antalya, Gömbe, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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