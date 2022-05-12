Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı - Son Dakika
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Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı

12.05.2022 15:04
Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı

Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL değerinde bakır kablo ve inşaat malzemesi çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa zamanda yakalandı.

Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL değerinde bakır kablo ve inşaat malzemesi çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa zamanda yakalandı.

İki gün önce Sivrihisar-Böğürtlen mahallesinde bulunan bir iş yerinden hırsızlar tarafından piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 100 kilogram ağırlığında 200 metre bakır kablo, ve çeşitli inşaat malzemeleri çalındı. Olayın ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığınca çalındığı hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Detaylı çalışmaların ardından dün hırsızlık olayı şüphelilerinin çaldıkları malzemeleri satmak amacıyla Eskişehir kent merkezine gelecekleri bilgisinin alınması üzerine başlatılan takip sonucu şüphelilerin kullandıkları araç Alpu kavşağında durdurularak araç içerisindeki 2 şüpheli yakalandı ve çalınan tüm malzemeler ele geçirildi. Muhafaza altına alınan çalıntı malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile iş yeri sahibine teslim edildi.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı
Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı
Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı

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Türk Lirası, Eskişehir, Jandarma, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı - Son Dakika
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