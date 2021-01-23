Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor - Son Dakika

Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor

23.01.2021 13:02

Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor Yozgat'ta, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, eski bakır kaplara çeşitli motifler işleyerek, süs eşyasına dönüştürüyor.

Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor

YOZGAT - Yozgat'ta, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, eski bakır kaplara çeşitli motifler işleyerek, süs eşyasına dönüştürüyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bakır işleme kursunda, eski bakır kaplara yeni motifler işleyen kursiyerler, hem meslek öğreniyor, hem de aldıkları siparişlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Geçmişte mutfakların vazgeçilmezi olarak kullanılan bakır tabaklar, tencereler, tepsi ve helkeler, kursiyerlerin elinde sanat eserlerine dönüştürülüyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan bu kurslarla unutulmaya yüz tutmuş bakır işleme sanatının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Son 3 yılda ise kursa 100'ü geçkin kursiyer katılarak bu sanatı ayakta tutmaya çalışıyor.

"Bakır işlemeciliğini gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz"

Bakır işlemeciliğinin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer aldığını söyleyen Usta Öğretici Derya Yılmazer, "Biz burada 3 yıla yakın başta kadınlarımız olmak üzere her kesime bakır işlemeyi öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz hem evlerindeki eski bakırlarını yeniliyorlar hem de yeni bakırlardan tasarım yapıyorlar. Aynı zamanda da satış yaparak evlerine destek oluyorlar. Bizim amacımız insanlara sanat öğretirken aynı zamanda da pandemi sürecinde gönüllerine dokunmak. Bakır işlemeciliği bizim öz kültürümüz yıllar öncesinde kullanılan bakır maalesef artık unutulmaya yüz tuttu. Biz de naçizane Yozgatlı kadınlar olarak tekrardan gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

"Aile bütçeme katkı sağlıyorum"

Kursiyer Bediha Uçar ise "Daha önceleri bu sanatı hiç duymamıştım. Annelerimiz bakırları hurdacıya veriyordu. Sonra halk eğitim merkezinde bakır işleme kursuna geldim. Önceki attığım bakırlara şimdi çok üzülüyorum, daha önce hiç değerlendirememişim. Şimdi burada kendi emeğimle işlemek ve aile bütçesine katkıda bulunmak çok güzel bir duygu. Burada eski bakırları değerlendiriyoruz ve yenilerden de tasarım yapıyoruz. Eski kazanları, ibrikleri, tencere, tavaları tekrar yeniliyoruz ve mutfaklarımızda tekrardan kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bakır işlemeyi severek yapıyorum"

Kursiyer Leyla Çamlıbel de, "3 yıldır bu kursa geliyorum, çok seviyorum bu işi. Eski bakır helkeleri, kazanları yeniliyoruz. Sipariş alıyoruz, bakırı motif motif işliyoruz. Kolay olmuyor ama işi öğrenince çok zevkli ilerliyor" ifadelerine ver yerdi.

Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor
Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor
Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor
Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor

Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Yozgat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor - Son Dakika


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