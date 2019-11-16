Bakır Madeni sahasında kalan Sepetci Küme evleri boşaltılıyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesi sahasında kalan Vakıfgeymene mahallesi Sepetçi küme evleri boşaltılıyor.



Vakıfgeymene Mahalle Muhtarı Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada, Vakıfgeymene Mahallesine bağlı 13 hanesi bulunan ve yaklaşık 300 yıllık bir yerleşim yeri olan Sepetçi küme evlerinin, maden sahasında kaldığı için şirket tarafından satın alındığını söyledi. Kasım ayının sonuna kadar evlerin boşaltılması için süre verildiğini belirten Muhtar Yücel, Sepetçi mahallesi sakinleri mevlid okutulduğunu ve son kez Sepetci Camisinde namaz kılındığını ifade etti. Muhtar Yücel, Bakır madeni işletmesi tarafından 9 ev ve bu evlerin ahır ve samanlıklarının satın alındığını, 4 evin de alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yaklaşık 250 dönüm tarım arazisinin de maden şirketi tarafından satın alındığını ifade eden Muhtar Yücel, 82 mezar ve 2 yatır bulunan mezarlığın da başka bir yere taşınacağını söyledi.



Mahalle sakinlerinden Hüseyin Şenel (78) "Çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği, büyüklerimizin mezarlarda bulunduğu 300 yıllık geçmişi bulunan evimizi, barkımızı, tarlamızı maden şirketine satmak zorunda kaldık, üzüntümüz çok büyük" diye konuştu.



Sare Şenel ise, "Babam bu camide vefat etti. Benim çocukluğum bu yerleşim yerinde geçti. Üzüntümüz çok büyük. Bu camide son kez namaz kılındı. Son kez geçmişlerimiz için mevlit okuttuk. Gurbetten gelince artık güvenebileceğimiz kapısını açacağımız bir evimiz kalmayacak" dedi.



Mahalle sakinlerinden Hidayet Şenel (64) ise, maden sahasında kalan 300 yıllık yerleşim yerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.



Mahalle sakinleri evlerini birer birer boşaltıyor. Birkaç kişi evini boşalttı ve yıktı. Diğer mahalle sakinleri ise evlerinin kapısına kilit vurdu. Bazıları ilçe merkezine taşınırken bazı vatandaşlar ise İstanbul'a taşınmaya başladı. - KASTAMONU