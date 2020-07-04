Bakır madeninde altın bulundu - Son Dakika

Bakır madeninde altın bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bakır maden ocağında tonda 3,95-12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bakır maden ocağında tonda 3,95-12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildi.

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Tokat'ın Erbaa İlçesindeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerin analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 - 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildi. Bahse konu analiz raporu ön incelemeler kapsamında elde edilen numunelere dayalı olduğu kaydedildi. Söz konusu şirket tarafından KAP'a yapılan yazılı açıklamada; maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla çok daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmakta olduğu bildirildi. Bu kapsamda jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj faaliyetlerine başlanması için çalışma başlatıldı. Şirketin yönetim kurulu kararı ile 10 milyon TL sermayeli altın işletmeleri unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildi. Altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yapılacak tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) yeni şirket tarafından yürütülmesine karar verildi.

"Verimli bir arazi, ormanlık alanda ise ben karşı çıkarım"

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökalp Coşkun, ilçeye 16 kilometre uzaklıkta Kozlu köyü civarında bulunduğu değerlendirilen altın cevheri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Coşkun, söz konusu alandan numune alınması ile ilgili yerelde resmi makamların bilgisi olmadığını kaydetti. Hatti uygarlığının olduğu Erbaa ilçesinde bu alanda bakır madenlerinin olduğunun ortaya çıkan eserlerden bilindiğini belirten Başkan Coşkun, şuanda faaliyette bulunan bir maden ocağı olmadığını söyledi. Kozlu köyü bölgesinde bulunan altın madeni cevherinin rezervinin tespiti için sondaj çalışması yapılması beklenen alanın yerinin bilgileri dışında olduğuna dikkat çeken Başkan Coşkun, "Verimli bir arazi, ormanlık alanda ise ben karşı çıkarım. Ovada verimli bir arazide olması bizim için cazip değil. Böyle bir şey olduğu zaman doğanın dengesini bozacaktır. Ama dağlık bir arazi, taş ocaklarına yakın bir bölgede olursa, çevreye duyarlı olarak çalışma yapılırsa karşı çıkacak olan çıkmaz. Doğanın bir dengesi var bu dengeyi bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bu konuyla ilgili jeolojik bir çalışma yapılır mutlaka" diye konuştu.

Kozlu Köyü Muhtarı Basri Demir ise çok geniş ve ormanlık bir alanın olduğu bölgede araştırma yapılan yeri bilmediklerini kaydetti. Çok eski yıllarda maden çıkarılan alanda yakın tarihlerde bir çalışma olmadığının altını çizen Demir, yöre insanın endişeli olduğunu vurguladı. - TOKAT

Kozlu, Tokat, Erbaa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:28 Kaynak: İHA

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